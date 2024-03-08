مراهق يحطم سيارة جديدة والعناية الإلهية تنقذ شابا من الموت | فيديو

التلفيات قدرت بـ 284 ألف جنيه

شهدت منطقة المعراج بزهراء المعادي، حالة تهور من مراهق 17 عاما قاد سيارة برعونة وتهور واصطدام بإحدى السيارات الجديدة المتوقفة بالشارع وأحدث تلفيات بها قدرت في التوكيل بنحو 284 ألف جنيها وكاد المتهم أن ينهي حياة أحد المارة ولكن عناية الله أنقذت الموقف وفر هاربا.



حرر مالك السيارة بلاغا في قسم البساتين وحصل على مقطع فيديو للواقعة من كاميرات المراقبة المسجلة بالمحال مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم والسيارة وتعهدت أهليته بإصلاح السيارة ولكنهم لم يفوا بوعدهم.

مراهق يحطم سيارة جديدة بزهراء المعادي



الطرف الثاني تعهد للطرف الأول مالك السيارة بإصلاح التلفيات وحرر شيكات له لضمان حقه حتى لا يتم اتخاذ أية إجراءات حيال المتهم وحبسه، ولكن بعد ذلك عرض أهلية المتهم مبلغ 150 ألف جنيه فقط كقيمة للإصلاح على الرغم من أن التوكيل قدر التلفيات بــ 284 ألف جنيه وتم الاتفاق على أن يسدد أهلية المتهم قيمة المبلغ كاملا ولكنهم لم يفعلوا ذلك.

يقول المجني عليه أنه حاول التواصل مع أهلية المتهم للحصول على حقه وإصلاح السيارة خاصة أنها لم تمشي 1500كيلو مترا حتى وقت الحادثة التي وقعت يوم 3 مارس الجاري، ولكنهم تجاهلوه.

وختاما طالب المجني عليه الجهات المعنية والمسؤولين باتخاذ ما يلزم والحصول على حقه كاملا.

