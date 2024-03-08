القسام تنشر مشاهد قنص ضابط صهيوني شرق بيت حانون

نشر الإعلام الحربي لكتائب القسام، مشهد قنص ضابط صهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأوقعت كتائب القسام قوة صهيونية راجلة مكونة من 6 جنود، في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية.

وقالت القسام، في بيان عبر حسابها: إن قواتها اشتبكت مع القوة المكونة من 6 جنود، وأجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية ‌‏

وقال حزب الله في بيان عبر حسابه: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الاسلامية عند الساعة 01:55 من بعد ظهر يوم ‏الجمعة 08-03-2024 ‌‏انتشارًا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الراهب بقذائف المدفعية. ‌‏