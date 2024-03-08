أحمد عبدالرؤوف يعلن تشكيل بلدية المحلة أمام الجونة بدوري نايل

أعلن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة التشكيل الأساسي لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

إقرأ أيضًا..

يلعب بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من...

تشكيل بلدية المحلة

حراسة المرمى: أحمد حسين

خط الدفاع: علاء مارسيلو - محمد صابر - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط: محمد أميسي - ماجد هاني - محمد عادل امو - إسلام مرزوق - يوسف حسن

خط الهجوم: حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء

محمود ماهر - وحيد محسن- عبدالله جمعه - عبد الرحمن سمانة -كريم ممدوح - حسام حسمدن - احمد كهربا- معاذ أحمد - اينوك



يحتل فريق بلدية المحلة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 16 نقطة، فيما يأتي الجونة توقف في المركز العاشر برصيد 16 نقطة .

ويدير لقاء بلدية المحلة والجونة الحكم السيد منير ويعاونه إبراهيم السوداني ومصطفى عطية وحمادة القلاوي حكما رابعا، ويتواجد على تقنية الفيديو الحكم صبحي العمراوي ويعاونه محمد الغازي.