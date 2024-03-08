ضبط 370 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومرورجي المواد المخدرة وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.

وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (325) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (370) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (125,183كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (35,550 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (14,526 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (10,850 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2,070 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,005 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,109 كيلو جرام).كمية من مخدر البودر وزنت (450جرام).كمية من مخدر أفيونوزنت (394 جرام).عدد (9912) قرص مخدر.



وفي سياق منفصل لقى شخصان مصرعهما تحت الانقاض اثر انهيار عقار بمنطقة الورديان بغرب الاسكندرية وجارى البحث عن باقى السكان تحت الانقاض .

كان قد تلقى اللواء خالد البراوى مدير الامن اخطارا من مامور قسم شرطة الورديان يفيد ورد بلاغ غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية بانهيار عقار بشارع السبكي بمنطقة الورديان ، انتقل على الفور مسؤولي الحي وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 4 سيارات دفاع مدني و4 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ يتم البحث عن ضحايا تحت الانقاض .

بالفحص والمعاينة تبين أن العقار بناء قديم، مكون من أرضي و3 طوابق علوية، مأهول بالسكان، وانهياره حتى سطح الأرض عدا أجزاء من المحلات بالطابق الأرضي.

وأسفر الانهيار عن مصرع اثنين، تم انتشالهما من تحت الانقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جاري البحث عنهما، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.