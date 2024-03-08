اتحاد الطائرة يفتح تحقيقًا عاجلًا بشأن شكوى زينة العلمي ضد مدرب المنتخب

قرر مسؤولو الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، فتح تحقيق موسع وعاجل بشأن الشكوى التي تقدمت بها لاعبة منتخب مصر، زينة العلمي، ضد مدرب الفريق، واتهامها له بالهجوم عليها.

وقدمت زينة العلمي شكوى رسمية إلى كل من الاتحاد المصري للكرة الطائرة، ووزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأولمبية، أكدت فيها أن مدرب المنتخب تطاول عليها خلال محاولة طردها من غرفته داخل المعسكر المغلق بالفندق، استعدادًا لخوض دورة الألعاب الأفريقية بغانا.

وقالت زينة العلمي في الشكوى التي نشرتها: "المدرب قام بالتطاول عليّ بالصوت العالي، وأجرى تسجيلًا صوتيًا لي بغير علمي عن طريق الاتصال بأحد المسئولين في اتحاد الطائرة".

وأضافت اللاعبة، أنها سألت المدرب عن سبب استبعادها من قائمة المنتخب لدورة الألعاب الأفريقية في غانا، رغم أنها لاعبة أساسية في منتخب مصر منذ عام 2014، ليرد عليها قائلًا: "أنا حر"، وأنها قالت إن من حقها معرفة السبب، مؤكدة أن ما حدث كان على مرأى ومسمع كل من سارة أمين (قائدة الفريق) واللاعبات داليا المرشدي وحبيبة زعتر وآية خالد وندى وليد وندى مرجان.