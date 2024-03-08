خبير: تسريع وتيرة الإفراجات الجمركية سيؤدي لانخفاض الأسعار في الأسواق

قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنَّ الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانىء بتوجيهات من القيادة السياسية متمثلة في الرئيس السيسي، من شأنه زيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق وتحقيق توازن الأسعار وانخفاضها خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء

وأضاف «أبو زيد»، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ رئيس الوزراء حدد مجموعة من السلع والمنتجات بالمؤتمر الصحفي أمس، ليكون لها أولوية قصوى في الإفراجات الجمركية لعودة انسيابية الإنتاج وزيادة المعروض.

السلع والمنتجات في الأسواق

وتابع مدير مركز مصر للدراسات: «زيادة المعروض من السلع والمنتجات في الأسواق من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار، واولوية في الإفراجات بلسلع الغذائية والمواد البترولية والأدوية والأعلاف والتي تعد سلم الأولويات ومستلزمات الإنتاج وتسهل الإنتاج والتصنيع وزيادة جانب العرض».

