جوارديولا يعلن موقفه من الرحيل عن مانشستر سيتي

كشف الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي عن موقفه من الإستمرار مع الفريق خلال الفترة المقبلة عقب إنتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر قناة “تي إن تي سبورتس” : “ لا أفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي ".

وحقق بيب جوارديولا إنجازات تاريخية مع مانشستر سيتي منذ توليه مهمة تدريب الفريق في 2016 ليخوض الفريق السماوي في 456 مباراة.

وتوج بيب مع السيتي بجميع البطولات الممكنة وعلى رأسها لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، إضافة لكأس السوبر الأوروبي ولقب مونديال الأندية.

كما توج المدرب الاسباني 5 مرات بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز و 4 مرات بلقب كأس رابطة المحترفين.