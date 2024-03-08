الاحتلال يقصف مقرين عسكريين لحزب الله في المنصوري وبنت جبيل (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مقر عسكري لحزب الله بمنطقة المنصوري وآخر في بنت جبيل، وفقًا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية".

وتشهد الحدود اللبنانية والأراضي المحتلة اشتباكات مكثفة وتبادل للقصف منذ 7 أكتوبر 2023، فيما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة.

حماس يطالب بمواجهة مخططات الاحتلال:

فيما دعت حركة حماس، جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل المحتل، إلى مواصلة وتكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى المبارك، وإعماره وإحياء أيام وليالي رمضان المبارك في باحاته، تأكيدًا على هويته العربية والإسلامية، ورفضًا لأي محاولات صهيونية لتقييد الحركة فيه أو إليه، والتصدّي لمخططات الاحتلال وغلاة مستوطنيه تجاه القدس والأقصى.

أضافت حماس، في بيان لها عبر حسابها: كما ندعو شعوب الأمة العربية والإسلامية وأصحاب الضمائر الحية إلى تكثيف كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والإنساني والخيري لتضميد جراح الأهالي في قطاع غزَّة، ودعم العوائل والمرضى والجرحى، وبناء مشاريع خيرية تدعم صمودهم في وجه العدوان الصهيوني.