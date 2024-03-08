الجمعة 08 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الاحتلال يقصف مقرين عسكريين لحزب الله في المنصوري وبنت جبيل (فيديو)

الاحتلال
الاحتلال

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مقر عسكري لحزب الله بمنطقة المنصوري وآخر في بنت جبيل، وفقًا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية".

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حزب الله يقصف مستوطنة المطلة والمقاومة الفلسطينية تستهدف جنودًا في خان يونس

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حزب الله وفصائل فلسطينية يعلنان إسقاط قتلى وجرحى من قوات الاحتلال

 وتشهد الحدود اللبنانية والأراضي المحتلة اشتباكات مكثفة وتبادل للقصف منذ 7 أكتوبر 2023، فيما تواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة. 

حماس يطالب بمواجهة مخططات الاحتلال:

 فيما دعت حركة حماس، جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية ومدينة القدس والداخل المحتل، إلى مواصلة وتكثيف شد الرحال والرباط الدائم في المسجد الأقصى المبارك، وإعماره وإحياء أيام وليالي رمضان المبارك في باحاته، تأكيدًا على هويته العربية والإسلامية، ورفضًا لأي محاولات صهيونية لتقييد الحركة فيه أو إليه، والتصدّي لمخططات الاحتلال وغلاة مستوطنيه تجاه القدس والأقصى.

 أضافت حماس، في بيان لها عبر حسابها: كما ندعو شعوب الأمة العربية والإسلامية وأصحاب الضمائر الحية إلى تكثيف كل أشكال الدعم المادي والمعنوي والإنساني والخيري لتضميد جراح الأهالي في قطاع غزَّة، ودعم العوائل والمرضى والجرحى، وبناء مشاريع خيرية تدعم صمودهم في وجه العدوان الصهيوني.

 

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