تعرف على مواعيد العمل خلال شهر رمضان

شهر رمضان 2024.. كشفت الحكومة عن مواعيد العمل الرسمية خلال شهر رمضان 2024، حيث تختلف عن مواعيد العمل المعتادة.

وكان قد كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء وافق على أن تكون مواعيد العمل الرسمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان المعظم من الساعة 9 صباحا وحتى الثانية ظهرا.

المواعيد الجديدة

وتطبق المواعيد الجديدة على مدار الأسبوع، من الأحد حتى الخميس، باستثناء الإجازات الرسمية، حيث يكون يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية من كل أسبوع يمتنع خلالها الموظفون عن العمل.

مواعيد البنك المركزى

وقد أعلن البنك المركزي المصري، كل ما يتعلق بعدد الساعات المقرر تطبيقها على مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024، لتكون فترة العمل 4 ساعات فقط في اليوم لاستقبال الجمهور، يبدأ العمل في تمام الساعة 9:30 صباحًا وينتهي في تمام الساعة 1:30 بعد الظهر. وبالنسبة للموظفين ستبدأ ساعات العمل من الساعة التاسعة صباحاً إلي الساعة الثانية بعد الظهر.

مواعيد غلق المحلات



تخضع مواعيد غلق المحلات في مصر للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020، والذي ينص على أنه يتم غلق المحلات في التوقيت الشتوي في العاشرة مساء وفي التوقيت الصيفي الحادية عشر مساءً، ويتم مد التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء و12 منتصف الليل على الترتيب.

وتعمل المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، فيما تعمل الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً، ويستثنى من ذلك الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، ومحال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.