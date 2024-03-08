أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية عن انتهاء فاعليات القافلة الطبية بمنطقة بشاير الخير والتي أقيمت خلال الفترة من ٢-٧ مارس ٢٠٢٤ بالشراكة بين وزارة الصحة و السكان و جامعة الإسكندرية والقطاع الخاص و المجتمع المدني والنقابات تحت رعاية المنطقة الشمالية العسكرية ضمن مبادرة "بلدك معاك".

وذلك في إطار الاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً و لضمان وصول الخدمات الطبية للمواطنين في مختلف الأماكن بمحافظة الإسكندرية.

حيث شاركت مديرية الشئون الصحية في تقديم الخدمات العلاجية و الوقائية متضمنة القوافل العلاجية التي ضمت ٨ تخصصات مختلفة؛ الباطنة و الأطفال و النساء و الجراحة و العظام والرمد بالإضافة لتنظيم الأسرة و الأسنان،

حيث تم الكشف و صرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لإجرءات متقدمة للمستشفيات لاستكمال العلاج واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وكذلك تقديم المبادرات الرئاسية للصحة العامة من خلال مبادرات دعم صحة المرأة و الاكتشاف المبكر عن الأورام السرطانية كما تم عمل العديد من التحاليل مجاناً من خلال معمل الدم و معمل الطفيليات و عيادة الأسنان المتنقلة التي قدمت العديد من الخدمات العلاجية و التحفظية بالإضافة لخدمات تنظيم الأسرة حيث تم تقديم المشورة للسيدات عن الصحة الإنجابية و وسائل تنظيم الأسرة المناسبة لكل سيدة و توفير كشف نساء و كذلك الكشف بالسونار و تركيب الوسيلة المناسبة لتنظيم الأسرة مجاناً وتم تقديم خدمات مميزة لذوي الهمم والتي ضمت عيادة التخاطب لتشخيص وعلاج امراض التخاطب والنطق وعيادة الاعاقات العصبية لتشخيص وعلاج الاعاقات العصبية والصرع وعياده الطب النفسي والتوحد لتشخيص وعلاج امراض طيف التوحد وتشتت الانتباه وعياده التغذيه العلاجيه لذوي الهمم وتواجد مدربين للتخاطب وتنمية المهارات وقد اهتمت فرق الثقافة الصحية و الإعلام و التربية السكانية بالتواجد بين الحضور لتقديم ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي و تصحيح المفاهيم المغلوطة والتعريف بالقضية السكانية وابعادها والزواج المبكر وزواج الأقارب وختان الاناث والأضرار المترتبة اهمية المباعدة بين الابناء واضرار الحمل المتكرر .