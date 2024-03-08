جامعة الاسكندرية تستقبل وفد جامعة جينغاسو الصينية

لتعزيز سبل التعاون بين الجانبين

استقبل الدكتور سعيد علام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الجمعة ، نيابة عن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وفد جامعة جينغاسو أوشن الصينية، برئاسة الدكتور نينج سياومينج، رئيس الجامعة، والوفد المرافق له وذلك لبحث وتعزيز سُبل التعاون بين الجانبين وتوقيع خطاب نوايا تمهيدا لتوقيع بروتوكول مشترك لتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي والتبادل الطلابي فيما بينهم.

حضر اللقاء الدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاتة،المشرف على مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس الجامعة لشئون الجامعات الدولية والدكتورة بشرى سالم، مساعد رئيس الجامعة للتصنيفات الدولية، والدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة، والدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتورة أمنية ياقوت، وكيل كلية الأعمال للدراسات العليا والبحوث.

وفي كلمته أكد الدكتور سعيد علام أن جامعة الإسكندرية عقدت العديد من الشراكات العلمية مع الجامعات الصينية في المجالات العلمية والأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك، واستقبلت الجامعة أساتذة ومتخصصون من الجامعات الصينية لتدريس اللغة والثقافة الصينية بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، كما تم استقبال وإيفاد طلاب من الجانبين لدراسة اللغة والثقافة الصينية، والعكس.

من جانبه أعرب الدكتور نينج سيلو مينج أن جامعة جينغاسو أوشن اختارت جامعة الإسكندرية، كأول جامعة على مستوى أفريقيا يتم التعاون معها، لسمعتها العلمية المرموقة، وأشار أن جامعته وقعت 80 إتفاقية تعاون مع جامعات عالمية، مؤكداً أن هناك العديد من المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك للتعاون بين الجامعتين.

