الجمعة 08 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تنضم إلى التحالف الدولي لإعادة الأطفال الأوكرانيين

أمريكا
أمريكا

أعلنت الولايات المتحدة انضمامها كدولة عضو إلى التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين، لدعم العودة الآمنة لجميع الأطفال الأوكرانيين الذين تم ترحيلهم بشكل غير قانوني أو نقلهم قسراً من قبل روسيا.

ودعت الولايات المتحدة - بحسب بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية - الدول والمنظمات الدولية الأخرى للانضمام إلى التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين ودعم جهوده.

جدير بالذكر أن كندا وأوكرانيا اطلقتا التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين، وبدأ التحالف أعماله الشهر الماضي.

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