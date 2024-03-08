أمرت جهات التحقيق بالقليوبية ، بحبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في أعمال السرقات، حيث سرقوا السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية ، دائرة قسم الخصوص، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

حبس عصابة سرقة السور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية بالخصوص

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتداول على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، سرقة مجهولين للسور الحديد الخاص بكورنيش ترعة الإسماعيلية، وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم 3 عاطلين لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص وبحوزتهم 3 منشار حديدي - مبلغ مالي.

واعترفوا بارتكاب الواقعة وأن المبلغ المالي من متحصلات بيع المسروقات لعملائهم 3 أشخاص سيئ النية، تم ضبطهم، وبإرشادهم تم ضبط 8 قطع حديد خاصة بالسور محل الشكوى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

القليوبية .. ضبط عنصرين إجراميين بتهمة الاتجار في الأسلحة النارية بالقناطر الخيرية

وفي واقعة أخري ، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما فى الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش - بندقية آلية- عدد من الطلقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.