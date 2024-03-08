هاتف محمول وأموال .. كشف ملابسات سرقة مسن بطنطا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بشأن سرقة أحد الأشخاص الهاتف المحمول ومبلغ مالي الخاصين بوالده بطنطا بالغربية.

سرقة هاتف محمول ومبلغ مالي .. كشف ملابسات سرقة مسن بطنطا

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة - عاطلين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الغربية وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، واعترفا بارتكاب 7 وقائع مماثلة، وأرشدا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القليوبية .. ضبط عنصرين إجراميين بتهمةالإتجار فى الأسلحة النارية بالقناطر الخيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بمعلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية أمكن ضبطهما وبحوزتهما 4 بنادق خرطوش - بندقية آلية- عدد من الطلقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.