الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بمشاركة 6 مصريين.. إنطلاق منافسات  نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

بطولة العالم للخماسي
بطولة العالم للخماسي الحديث

يخوض سداسي منتخبنا الوطني للخماسي الحديث أحمد الجندي، إسلام حامد ، مهند شعبان، أحمد أشرف، محمد الجندي، معتز وائل، اليوم منافسات الدور نصف النهائي لأولى بطولات سلسلة كأس العالم للموسم الحالي ، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس. 

txt

بحضور وزير الرياضة: الخماسي يقف دقيقة حداد على روح اللواء منير ثابت

وبحسب نظام البطولة  تأهل 36 لاعبا إلى نصف النهائي ، تم  تقسيمهم على مجموعتين،  ويلعب ابطال مصر احمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان في المجموعة الأولى ، بينما يلعب ابطال مصر اسلام حامد و احمد اشرف ومعتز وائل  في المجموعة الثانية .

و تنطلق منافسات الدور نصف النهائي في تمام الساعة الحادية عشر  صباحا بمنافسات نقاط السلاح الإضافية للمجموعة الأولى ،  تليها منافسات السباحة للمجموعة ذاتها في تمام الحادية عشر والنصف صباحا ، وتختتم منافسات المجموعة الأولى بمنافسات الليزر-رن والتي تنطلق في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا. وتبدأ منافسات المجموعة الثانية بمنافسات نقاط السلاح الإضافية في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا ، تليها منافسات السباحة في تمام الساعة الرابعة عصرا ، وتختتم منافسات اليوم بمسابقة  الليزر -رن للمجموعة الثانية والتي تبدأ في تمام الرابعة والنصف عصرا.

وبحسب نظام البطولة يتأهل 18 لاعبا للدور النهائي بواقع 9 لاعبين من كل مجموعة من مجموعات الدور نصف النهائي.

وأقيمت أمس منافسات نصف النهائي للسيدات حيث تأهلت سلمى عبد المقصود لاعبة  منتخبنا الوطني للنهائي . 

 وتقام منافسات نهائي الرجال والسيدات غدا السبت ، ويقام نهائي التتابع بعد غد  الاحد .

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024  ، على مدار ثلاث سنوات  بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024 .

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث  تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم. 

وتكمن أهمية البطولة  في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من  أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.

الجريدة الورقية