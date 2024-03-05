بحضور وزير الرياضة: الخماسي يقف دقيقة حداد على روح اللواء منير ثابت

قام الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأوليمبية الأسبق ، وذلك قبل بداية المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد للإعلان عن تفاصيل بطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر حاليا على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.



واقيم المؤتمر بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق نائبا عن رئيس الجامعة الأمريكية ، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي الخماسي ، ومارتن داو عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث.

وكان توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية ، قد أرسل خطابًا رسميًا إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس ينعي فيه وفاة اللواء منير ثابت رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق وعضو اللجنة الأولمبية الدولية الأسبق ، معربا عن حزنه الشديد ومقدمات التعازي ، للأسرة الأوليمبية المصرية.

واعلنت اللجنة الأوليمبية الدولية تنكيس العلم الأولمبي لمدة ثلاثة أيام في مقر اللجنة في لوزان بسويسرا ، حدادا على رحيل اللواء منير ثابت.