اختطاف 285 عاملًا أثناء عملهم في سد النهضة الإثيوبي

أدان مجلس منطقة غاردولا في جنوب إثيوبيا، اختطاف 285 عاملًا من الجماعات المسلحة في منطقة أمهرة، ودعا السلطات المعنية إلى العمل من أجل عودتهم سالمين.

ووفقًا للمجلس، اختطفت "جماعات مسلحة متطرفة"، 285 عاملًا من منطقتي غاردولا وآلي في جنوب إثيوبيا أثناء سفرهم للعمل في سد النهضة الإثيوبي.

وقال رئيس المجلس، بيرهانو كونالو، في إن الحادث وقع بعد أن طرحت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مناقصة لأعمال إزالة الغابات، شملت قطع الأشجار في المنطقة المخصصة للبحيرة الاصطناعية لسد النهضة الإثيوبي.

تم ترسية المناقصة على شركة Nikotka Construction and Trading Pvt. L ، وهي شركة خاصة وقعت لاحقًا اتفاقية مع مكتب العمل والشؤون الاجتماعية، في منطقة دراشي الواقعة في منطقة غاردولا لتوظيف موظفين لمهام قطع الأشجار.

وبناء على هذه الاتفاقية، تم تجميع ما مجموعه 285 عاملًا، منهم 246 فردًا من ناحية دراشي و39 فردًا من منطقة علي، وتم تزويدهم بـ6 حافلات نقل عام من المنظمة للسفر إلى موقع العمل أثناء وصولهم إلى منطقة أمهرة.

ومع ذلك، عند وصولها إلى منطقة أمهرة، اختطفت المجموعة المكونة من 285 عاملًا على الطريق من "الجماعات المسلحة المتطرفة" التي تعمل داخل المنطقة، وفقًا للمجلس لا يزال الموقع الدقيق والظروف المحيطة بالاختطاف غير واضحة في هذا الوقت.

وقد أدان مجلس منطقة غاردولا بشدة الحادث، مشيرًا إلى أن "العمال كانوا مواطنين أبرياء كانوا يسافرون ببساطة للمساهمة بعملهم في تطوير مشروع سد النهضة الحاسم".

وقال المجلس إن للعمال الحق في العمل وتوليد الثروة في أي جزء من البلاد والسفر كعمال، وأنهم "ليس لديهم أي مهمة محددة" باستثناء توظيف العمال.

ولم يذكر المجلس متى تم التجنيد ولا وقت الاختطاف، لكن لقطات الفيديو التي تظهر العمال المياومين يتم نقلهم إلى مواقع مجهولة يحرسها مقاتلون من ميليشيا فانو تمت مشاركتها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي منذ الأسبوع الماضي.

كما ندد مجلس المنطقة بانتشار المعلومات الخاطئة و"الادعاءات غير المسؤولة" على منصات التواصل الاجتماعي، مثل Facebook و YouTube، مما يشير إلى أن العمال لديهم مهام مختلفة وكانوا محتجزين كأسرى، ووصف المجلس هذه البيانات بأنها غير لائقة.

وردًا على الحادث، دعا مجلس منطقة غاردولا جميع السلطات والأطراف المعنية إلى العمل من أجل ضمان العودة الآمنة للمواطنين المختطفين إلى قراهم الأصلية بالوسائل السلمية.