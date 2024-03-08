نهضة مصر للنشر: مصر الأن في العصر الذهبي للمرأة (فيديو)

قالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يساند المرأة في كل المحافل والمستويات مثل التمثيل السياسي في البرلمان والوزارات، كما اهتم بتمكين المرأة في كل القطاعات.

الدولة المصرية دعمت المرأة في عهد الرئيس السيسي

وأضافت إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الدولة المصرية دعمت المرأة في عهد الرئيس السيسي بمشروعات ريادة الأعمال وتشريعات جديدة وغيرها، وأعتقد أن مصر الآن في العصر الذهبي للمرأة المصرية».

وزارة التربية والتعليم

وتابعت رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر: «في مجال النشر والثقافة، فإن منهج مادة القيم ومادة اللغة العربية جرى التركيز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على صورة المرأة المصرية في المجتمع، حتى تنشأ أجيال منذ تحترم المرأة».

وأوضحت: «أسست شركة نهضة مصر لريادة الأعمال التي تبنت 76 شركة ناشئة، أنشأت السيدات عددا كبيرا منها، وفي احتفالية أول أمس، كرمت السيدة انتصار السيسي نحو 20 سيدة من بينهن إحدى تلميذاتي اللاتي تخرجن من الشركة، واسمها هدير شلبي التي ساعدت نحو 200 ألف سيدة في تدريب عملي للحصول على فرصة عمل مناسبة».

