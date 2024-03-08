السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، نقلًا عن القناة الأولى المصرية.

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من المسئولين في الحكومة وقادة القوات المسلحة.

يؤدي الأئمة الخطبة تحت عنوان: "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة:

شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وأكد البلاغة الإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.