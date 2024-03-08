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السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)
الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسي يؤدي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي (بث مباشر)

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

حرصًا من “بوابة الوفد الإلكترونية” على تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لنقل شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، نقلًا عن القناة الأولى المصرية.

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اليوم .. عزاء العامري فاروق بمسجد المشير طنطاوي

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عزاء العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الاثنين بمسجد المشير طنطاوي

ويؤدي الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة من مسجد المشير طنطاوي، بحضور عدد من المسئولين في الحكومة وقادة القوات المسلحة.

يؤدي الأئمة الخطبة تحت عنوان: "يوم الشهيد وتاريخ الشهداء العظام"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة:

 شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

 وأكد البلاغة الإيجاز، وأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

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