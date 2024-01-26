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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عزاء العامري فاروق نائب رئيس الأهلي الاثنين بمسجد المشير طنطاوي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن النادي الأهلي عن تلقي العزاء في وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، يوم الاثنين الموافق ٢٩-١-٢٠٢٤م، بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي.

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مجلس إدارة نادي طنطا ينعي العامري فاروق

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بيراميدز ينعي العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

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الأهلي يلعن الحداد 3 أيام على وفاة العامري فاروق

وكان الأهلي أعلن الحداد 3 أيام على وفاة العامري فاروق  نائب رئيس النادي ووزير الرياضة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

 وتقام صلاة الجنازة على جثمان فقيد الرياضة المصرية بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

بيان الأهلي:

ينعى النادي الأهلي إلى أعضائه وجماهيره ومحبيه بقلوب يملأها التسليم بقضاء الله النافذ، وبعيون تُلهبها الدموع حزنًا وأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه وأحد رجالاته المخلصين، الذي كان نموذجًا للمسئول العاشق والحريص على مصلحة وطنه وناديه «العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق»، الذي دأب على خدمة النادي الأهلي على مدى سنوات طويلة، بذل خلالها أقصى ما لديه لإعلاء شأنه ورفعة رايته، حتى داهمته أزمة صحية مفاجئة أثناء أداء عمله بالنادي قبل شهرين، مكث على أثرها بأحد المستشفيات حتى استرد الله وديعته، وفاضت روحه الطاهرة إلى بارئها.
في هذا اليوم الحزين نتوجه بالدعاء للمولى -عز وجل- أن يتغمد فقيد النادي الأهلي والرياضة المصرية بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

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