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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تظاهرة نسائية إسرائيلية للإفراج عن المحتجزين لدى "حماس" في غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تظاهرت عشرات النساء الإسرائيليات، اليوم الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن "العشرات من النساء الإسرائيليات خرجن للتظاهر عند مفرق "عميعاد"، شمالي البلاد، للاحتجاج والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع".

وأمس الخميس، صرح مسؤول إسرائيلي سابق، بالقول: "من الصعب علينا الاعتراف بالخسارة ولكن علينا عقد صفقة مع الشيطان لإطلاق سراح المحتجزين".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن شمشون ليبمان، عضو فريق التفاوض حول عودة المحتجزين الإسرائيليين، أنه "يصعب على إسرائيل الاعتراف بالخسارة في الحرب أو من الأمور القاسية على الإسرائيليين الاعتراف بذلك"، موضحا أنه "على إسرائيل عقد صفقة مع الشيطان لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، في قطاع غزة".

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