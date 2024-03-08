تظاهرة نسائية إسرائيلية للإفراج عن المحتجزين لدى "حماس" في غزة

تظاهرت عشرات النساء الإسرائيليات، اليوم الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وحسب سبوتنيك، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن "العشرات من النساء الإسرائيليات خرجن للتظاهر عند مفرق "عميعاد"، شمالي البلاد، للاحتجاج والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس في القطاع".

وأمس الخميس، صرح مسؤول إسرائيلي سابق، بالقول: "من الصعب علينا الاعتراف بالخسارة ولكن علينا عقد صفقة مع الشيطان لإطلاق سراح المحتجزين".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن شمشون ليبمان، عضو فريق التفاوض حول عودة المحتجزين الإسرائيليين، أنه "يصعب على إسرائيل الاعتراف بالخسارة في الحرب أو من الأمور القاسية على الإسرائيليين الاعتراف بذلك"، موضحا أنه "على إسرائيل عقد صفقة مع الشيطان لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس، في قطاع غزة".