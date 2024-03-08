الجمعة..استقرار في الأحوال الجوية بالإسماعيلية

يسود اليوم الجمعة استقرار في الأحوال الجوية حيث تشهد ساعات الصباح طقس دافيء ومشمس .شديد البرودة مساءا .وتصل درجة الحرارة المتوقعة اليوم العظمى 23 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

وشهدت الأجواء في ساعات الصباح الباكر شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.فيما تتراجع درجات الحرارة خلال ساعات المساء والصباح الباكر.

واصدرت محافظة الإسماعيلية بيانا حذرت فيه المواطنين من تقلبات الطقس وهبوب رياح مثيرة للأتربة تصل سرعتها لنحو 30 كيلو متر في الساعة.

وتنتظم حركة سير المرور بالطرق السريعة والمحاور المروية الرئيسية والميادين العامة تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع.

وتشهد حركة الملاحة الدولية بقناة السويس انتظاما اليوم ضمن قافلتي الشمال والجنوب.