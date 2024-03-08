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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

البلح بـ 60 جنيه للكيلو.. اسعار ياميش رمضان  بالمنيا

ياميش رمضان
ياميش رمضان

يهل شهر رمضان المبارك ، بالخير والبركات والذي تستعد له الأسر المنياوية بمجموعة من الأطعمة المميزة التي تكتسب شهرة واسعة ، خصوصا مأكولات ياميش رمضان بأنواعها المتعددة الجذابة التي تنتشر في كل الأماكن ، والتي يتناولها الصائم قبل الإفطار .

 

وبرغم إرتفاع أسعار ياميش رمضان عن العام الماضي ، الإ  ان الأسر المنياوية تقبل على الشراء كعادة رمضانية كل عام ، لايخلو  منها أي بيت بالمنيا ، وتحدث إبراهيم عبدالنبي مهندس بالمنيا ، ان أسعار ياميش رمضان سجلت هذا العام إرتفاعا كبيرا عن العام الماضي ، حيث تراوح سعر توليدو المحشو بالشوكولاتة بوزن ربع كيلوجرام  50 جنيهًا ، وبلغت أسعار البلح بـ 60 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر قمر الدين ما بين 85 لــ 100 جنيهًا، حسب النوع، وبلغ سعر كيلو البلح ما بين 18- 60 جنيهًا على حسب النوع، بلغ سعر كيلو الزبيب البلدي 180 جنيها، وبلغ سعر العرقسوس وزن 250 جرام نحو 50 جنيها .

 

وتحدث سالم البدري تاجر بالمنيا ، انه بالفعل ارتفعت اسعار ياميش رمضان لهذا العام عن العام الماضي بشكل كبير ، حيث بلغ سعر البندق وزن 400 جرام 80 جنيها فقط ، وبلغ سعر كيلو القراصيا نحو 360 جنيها ، وبلغ سعر كيلو الكركديه نحو 90 جنيها ، وبلغ سعر السوداني المقشر نحو 100 جنيه للكيلو، وبلغ سعر جوز الهند 160 جنيها ، كما تراوح سعر كيلو عين الجمل 360 جنيها ، وسجل سعر كيلو الفستق 750 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو اللوز نحو 520 جنيها ، وبلغ سعر البندق المقشر 280 جنيها ، وسجل سعر التمر هندي 300 جرام نحو 30 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو المشمشية  التركي والسوري نحو 460 جنيه.

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