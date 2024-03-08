البلح بـ 60 جنيه للكيلو.. اسعار ياميش رمضان  بالمنيا

يهل شهر رمضان المبارك ، بالخير والبركات والذي تستعد له الأسر المنياوية بمجموعة من الأطعمة المميزة التي تكتسب شهرة واسعة ، خصوصا مأكولات ياميش رمضان بأنواعها المتعددة الجذابة التي تنتشر في كل الأماكن ، والتي يتناولها الصائم قبل الإفطار .

وبرغم إرتفاع أسعار ياميش رمضان عن العام الماضي ، الإ ان الأسر المنياوية تقبل على الشراء كعادة رمضانية كل عام ، لايخلو منها أي بيت بالمنيا ، وتحدث إبراهيم عبدالنبي مهندس بالمنيا ، ان أسعار ياميش رمضان سجلت هذا العام إرتفاعا كبيرا عن العام الماضي ، حيث تراوح سعر توليدو المحشو بالشوكولاتة بوزن ربع كيلوجرام 50 جنيهًا ، وبلغت أسعار البلح بـ 60 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر قمر الدين ما بين 85 لــ 100 جنيهًا، حسب النوع، وبلغ سعر كيلو البلح ما بين 18- 60 جنيهًا على حسب النوع، بلغ سعر كيلو الزبيب البلدي 180 جنيها، وبلغ سعر العرقسوس وزن 250 جرام نحو 50 جنيها .

وتحدث سالم البدري تاجر بالمنيا ، انه بالفعل ارتفعت اسعار ياميش رمضان لهذا العام عن العام الماضي بشكل كبير ، حيث بلغ سعر البندق وزن 400 جرام 80 جنيها فقط ، وبلغ سعر كيلو القراصيا نحو 360 جنيها ، وبلغ سعر كيلو الكركديه نحو 90 جنيها ، وبلغ سعر السوداني المقشر نحو 100 جنيه للكيلو، وبلغ سعر جوز الهند 160 جنيها ، كما تراوح سعر كيلو عين الجمل 360 جنيها ، وسجل سعر كيلو الفستق 750 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو اللوز نحو 520 جنيها ، وبلغ سعر البندق المقشر 280 جنيها ، وسجل سعر التمر هندي 300 جرام نحو 30 جنيها ، ويتراوح سعر كيلو المشمشية التركي والسوري نحو 460 جنيه.