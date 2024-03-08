وحوي يا حوي .... تعرف على أسعار فانوس رمضان بالمنيا

وحوي يا وحوي تغنى بها القدماء المصريين أيام الفراعنة ، حاملين الفوانيس ومازالت إلى يومنا هذا ، يتغنى بها اطفالنا في الشوارع والحواري مستقبلين مهللين فرحين بشهر رمضان المبارك ، لايخلو بيت في المنيا وصعيد مصر ، من وضع فانوس رمضان الكبير وسط خيوط الزينة امام الأبواب .

وفوانيس الأطفال التي تنطلق بها لعبا في مجموعات للأطفال مرددين وحوي ياوحوي بالشوارع والحارات قبل وبعد الإفطار ، وعمر تلك الأغنية يعود إلى العصر الفرعوني، بدليل أن كلماتها متمثلة في وحوي يا وحوي إيوحا، هي جملة كان يستخدمها الفراعنة للترحيب بملكتهم إياح حتب أو قمر الزمان والدة أحمس الأول قاهر الهكسوس، التي عاشت في نهايات الأسرة السابعة عشر.

واعتاد المصريون على ترديد أغنية وحوي يا وحوي ، عند الخروج لإستقبال ملكتهم إياح حتب ، وكان المصريون يقولون تلك الأغنية في بداية كل شهر للترحيب بالقمر ، مرددين وحوي يا وحوي إياحه ، بمعنى مرحبًا يا قمر، وها نحن لم يتبقى سوى يومان على قدوم شهر رمضان ، لذا يكثر التساؤل والإقبال على معرفة أسعار فانوس رمضان 2024 ، وأماكن بيعها إستعداد لإستقبال الشهر المبارك ، بشراء الفوانيس وزينة رمضان.

واوضح سيد عيد تاجر بالمنيا ، ان أسعار فوانيس رمضان لهذا العام قد ارتفعت بالطبع عن العام الماضي ، حيث بلغ سعر الفانوس الخشبي صغير الحجم بمبلغ 25 جنيها، وسعر الفانوس الخشبي متوسط الحجم قيمة 90 جنيها ، وبلغ سعر الفانوس الخشبي الحجم الكبير 275 جنيها ، وفانوس رمضان خشبي مضيء 45 سم قيمة 565 جنيهًا ، وبلغ سعر فانوس رمضان معدن 15 سم مبلغ 150 جنيها، وفانوس رمضان شمع معدني أبيض متنوع يكون بمبلغ 120 جنيها، تتراوح أسعار فوانيس الخيامية ما بين مبلغ 100 و300 جنيها.

وتحدثت هيام عبد الحميد معلمة بالمنيا ، ان أسعار فوانيس رمضان لهذا العام قد تضاعفت عدة مرات عن العام الماضي ، وارتفعت بشكل كبير ، حيث يباع فانوس العروسة بأصوات أغاني رمضان تكون بحجم صغير يكون بمبلغ 350 جنيها، ويبلغ سعر بيع الفانوس على شكل الشخصيات الكرتونية بحجم صغير بـ 300 جنيها ، وتتراوح أسعار الفوانيس المصنوع من المعدن بين 150 جنيها وحتى 1500 جنيها ، حسب الشكل والحجم ، وتترواح أسعار فوانيس رمضان على أشكال شخصيات رمضان ، بين 100 جنيها وحتى 500 جنيها.

واستكملت الحديث شوقية خلف ربة منزل بالمنيا ، ان أسعار فوانيس رمضان هي عادة رمضانية لابد من شراؤها ووضعها امام المنازل وكذلك بين أيادي الأطفال ، ولا بد من شراؤها ، برغم ان الأسعار لهذا العام تضاعفت عدة مرات عن العام الماضي ، حيث تتراوح أسعار فوانيس رمضان بلازما والمزودة بإضاءة ليد ما بين مبلغ 30 لــ 120 جنيها، وتتراوح أسعار فوانيس رمضان بشكل صواني مرسوم عليها شخصيات كرتونية ، من قيمة 30 حتى 90 جنيها.

واوضح حسين مفتاح تاجر بالمنيا ، بالفعل ارتفعت اسعار فوانيس رمضان عن العام الماضي ، حيث تتراوح أسعار فوانيس رمضان الصيني المزودة بأغاني رمضان ما بين 120 وحتى 200 جنيها ، والفانوس الخشبي يكون على شكل ميداليات صغيرة ، تبدأ أسعاره من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا ، وتتراوح أسعار فوانيس رمضان الخشبية المزودة ، بإضاءات وصور كرتونية لشخصيات رمضانية، من 90 جنيها حتى 300 جنيها، وبلغت أسعار فوانيس رمضان الكريستال قيمة 500 جنيها وتصل حتى 6000 جنيها ، وأسعار فوانيس رمضان لعام 2024 الكريستال من 500 وحتى قيمة 3000 جنيها.