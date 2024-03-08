قرارات جديد مهمة لمجلس الجامعات الخاصة
وافق مجلس الجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عدة قرارات جديدة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس، في مقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.
قرارات مجلس الجامعات الخاصة
وذكر الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق على عدد من الموضوعات منها:
- بدء الدراسة ببرنامج الماجستير في العلوم الصيدلية تخصص "الميكروبيولوجيا والمناعة" بكلية الصيدلة في جامعة 6 أكتوبر.
- بدء الدراسة ببرامج الماجستير المهني والأكاديمي في علوم التمريض بكلية التمريض بالجامعة البريطانية في مصر.
- مذكرة التعاون بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة هيدرسفيلد بالمملكة المتحدة.
- تجديد اتفاق التعاون بين الجامعة المصرية الروسية الدولية وجامعة الصداقة بين الشعوب Round بروسيا.
- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية وجامعة كارلز هوخشولة بألمانيا.
- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في غرونوبل بفرنسا.
- تجديد بروتوكول التعاون بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة موسكو للعلوم الإنسانية بروسيا.
اتفاقية التعاون بين جامعة 6 أكتوبر وإحدى شركات الخدمات الغذائية في مصر.
- مذكرة التفاهم بين جامعة مصر الدولية والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالسعودية.
- تخصيص نسبة 5% من المنح المُخصصة للطلاب المُتفوقين التي تقدمها الجامعات الخاصة والأهلية لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM.
- وضع آليات لتحديد أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة في العام الدراسي القادم 2024/2025 من خلال تشكيل لجان لفحص الإمكانيات المادية والبشرية بالكليات الراغبة في زيادة أعداد المقبولين بها الفصل الدراسي القادم.
- تحديد أدوار تخرج خريجي كلية الطب حيث تختلف عما تم اعتماده في 2011 (يوليو، سبتمبر، فبراير) ليكون كما هو متبع وطبقًا لتحديد بدايات الامتياز من لجنة القطاع، ليكون الدور الأول دور ديسمبر، وتنتهي الامتحانات في شهر يناير، وتعلن النتائج في شهر فبراير، ويبدأ الامتياز في 1 مارس.
- التعاون مع معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس؛ لإنشاء وحدات تابعة للمعهد بالجامعات الخاصة الراغبة في تدريس اللغة الصينية لخريجي التعليم العالي، وخصوصًا في المجالات التكنولوجية والهندسية؛ بما يتيح لهم فرصة العمل في المشاريع الصناعية الصينية الموجودة في مصر.