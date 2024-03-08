قرارات جديد مهمة لمجلس الجامعات الخاصة

وافق مجلس الجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على عدة قرارات جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بحضور الدكتور عبد الوهاب عزت القائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس، في مقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة.

قرارات مجلس الجامعات الخاصة

وذكر الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس وافق على عدد من الموضوعات منها: