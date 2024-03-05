الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال آسيا .. أحمد حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال في لقاء ربع النهائي

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلن الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الهلال التي تنطلق بعد قليل على ملعب المملكه ارينا بالعاصمة الرياض لحساب مواجهات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال آسيا.

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ويشهد تشكيل الاتحاد الاساسي  تواجد الدولي المصري احمد حجازي  خلال المواجهة المرتقبة عربيًا واسيويًا

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي للقاء كما يلي..
حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: أحمد حجازي وسعد الموسي وحسن كادش وفواز الصقور.
خط الوسط: مدالله العليان وزكريا هوساوي وفابيينهو ونجولو كانتي.
الهجوم: رومارينهو وعبد الرزاق حمدالله

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