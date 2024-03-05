دوري أبطال آسيا .. أحمد حجازي يقود اتحاد جدة أمام الهلال في لقاء ربع النهائي

اعلن الجهاز الفني لفريق اتحاد جدة السعودي التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الهلال التي تنطلق بعد قليل على ملعب المملكه ارينا بالعاصمة الرياض لحساب مواجهات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال آسيا.

ويشهد تشكيل الاتحاد الاساسي تواجد الدولي المصري احمد حجازي خلال المواجهة المرتقبة عربيًا واسيويًا

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي للقاء كما يلي..

حراسة المرمي: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: أحمد حجازي وسعد الموسي وحسن كادش وفواز الصقور.

خط الوسط: مدالله العليان وزكريا هوساوي وفابيينهو ونجولو كانتي.

الهجوم: رومارينهو وعبد الرزاق حمدالله