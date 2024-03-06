الهلال يضع الاتحاد أمام النيران وموسم صفري وشيك

يواجه اتحاد جدة عدة ازمات بعد خسارته أمام الهلال في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد السقوط بهدفين نظيفين.



وقدم العميد مستوى متراجع أمام الهلال وسيحاول الاتحاد مصالحة جماهيره يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب على ملعب الجوهرة المشعة.



وعقدت الأمور أمام الاتحاد بعد طرد لاعبه النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط فريق الاتحاد بعد حصوله على بطاقة حمراء لدهسه قدم السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال، ليقرر الحكم طرده بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي أكدت الحالة، ليغيب عن مباراة الإياب التي تعتبر ضربة قوية للعميد.



وتعتبر تلك المباراة التاسعة على التوالي التي لا يحقق فيها الاتحاد فوزا على الهلال في كافة المسابقات التي جمعت بينهما، بعدما كان آخر انتصار يوم 9 أبريل من عام 2021، عندما فاز العميد بهدفين نظيفين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



الأمر لم يتوقف عند ذلك بل فشل الاتحاد في تحقيق الفوز على البرتغالي جيسوس مدرب الهلال للمرة السادسة على التوالي في مسوم 2018-2019.



الهلال عقدة الاتحاد

يواصل الهلال تفوقه على الاتحاد في كافة المسابقات بعد الانتصار عليه للمرة الرابعة هذا الموسم، بعدما فاز عليه في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، ومرة مثلها في دوري أبطال آسيا، ومرتين في مسابقة الدوري السعودي.



الاتحاد وموسم صفري

بات الاتحاد على قريبا من عدم تحقيق أي بطولة هذا الموسم بعد ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري السعودي، وخسارته مباراة الذهاب في دوري أبطال آسيا ما يجعله قريبا من الإقصاء، ولم يتبقى لديه سوى بطولتي كأس السوبر وكأس الملك لكنه سيتلقي مع النصر والهلال.