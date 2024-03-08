أشعلته سيدات عاملات عام 1908.. اليوم العالمي للمرأة

يوم المرأة العالمي.. يحتفل العالم يوم 8 مارس من كل عام باليوم العالمي للمرأة تقديرًا لدورها البارز في المجتمع سواء وسط أسرتها الصغيرة أو خارجها بمجال عملها أو خدمة المجتمع.

وقيل عن المرأة هي نصف المجتمع والذي يربي وينمي النصف الآخر، لذا بدون المرأة لا تحلو الحياة بل لم يكون هناك حياة.

جوجل يغير شعاره احتفالًا بيوم المرأة العالمي

فيما غير موقع البحث العالمي "جوجل" شعاره اليوم احتفالًا بالمرأة ووضع شعارا يحمل صورا للمرأة في مراحل عمرها المختلفة وإحداهن تحمل كتابًا رمزًا لاطلاعها الدائم ومحاولتها الدائمة للتعليم والتعلم.

وكان لاختيار يوم الثامن من مارس ليكون اليوم الذي يحتفل فيه العالم أجمع بالمرأة قصة وحكاية بدأت من الحركة العمالية عام 1908 حين قررت عدد من النساء التصدي للظلم وخرج ما يقرب من 15 ألف امرأة في مسيرة جابت مدينة نيويورك الأمريكية حتى يتم الموافقة على تخفيض عدد ساعات العمل، وزيادة الأجور، وبالحق في التصويت، لتقترح بعدها كلارا زيتكن (ناشطة حقوقية) في مؤتمر دولي للمرأة العاملة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1910 فكرة الاحتفال به، وتمت الموافقة على الفكرة من 17 دولة وبدأت أستراليا والدنمارك وألمانيا وسويسرا الاحتفال باليوم المرأة العالمي منذ 1911.

وفي عام 1917 أعلنت عدد من السيدات الروسيات الإضراب مطالبات بـ "الخبز والسلام"، ولم يستجب لهن حتى دخل اليوم الرابع ليضطر المسؤولون لتلبية طلباتهن بل وأقرت الحكومة لهن بالحق في التصويت، ولكن بدأت الأمم المتحدة تعترف بالاحتفال به في 1975، ليصبح بعدها حدثا سنويا مميزًا حول العالم.