نادر السيد: عواد الأنسب لحراسة مرمى الزمالك أمام الأهلي

كشف نادر السيد نجم كرة القدم المصرية السابق، عن رأيه في الأنسب لحراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مباراته أمام غريمه الأهلي في نهائي كأس مصر مساء اليوم الجمعة.

وقال نادر السيد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "أرى أن الأنسب في حراسك مرمى الزمالك اليوم هو محمد عواد، لأنه متواجد في الملعب منذ فترة وجيزة وسيلعب بدون ضغوط".

وأضاف: "محمد صبحي في آخر مواجهاته أمام الأهلي كانت سئية وهذا سيشكل ضغط كبير له، بجانب ابتعاده عن المشاركة خلال الفترة الأخيرة مع الزمالك".

وتابع: "مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ظهر بشكل جيد جدًا خلال الفترة الماضية، ولكن من الظلم الحكم عليه في الوقت الحالي، سواء بالسلب أو الإيجاب "لازم نهدى شويه".

وزاد: "الاختبار الحقيقي لأي لاعب لا يُقاس بمباراة أهلي وزمالك ولكن بعد عدد كبير من المشاركات مع الفريق".

وتوقع نادر السيد نجم الزمالك والأهلي السابق تألق إمام عاشور من الأهلي وعبد الله السعيد من الزمالك، في حال تحركا من الضغوط المعنوية الموجهة لهم بالأخص، بجانب محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسين الشحات.

عبدالله ليه طرق معينة وكان ناجح مع الزمالك خلال الفترة الي فاتت وبيخلق فارق

وشيكابالا

واختتم بحديثه عن تسجيل الأهداف في مباراة غد: "أتوقع تسجيل حسين الشحات وبيرسي تاو من الأهلي، وشيكابالا وعبد الله السعيد من الزمالك، وشدد على تألق السعيد مع الأبيض خلال الفترة الماضية ونجاحه في إحداث فارق كبير في الملعب".

ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة الموافق 8 مارس المقبل بالمملكة العربية السعودية.