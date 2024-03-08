الأهلي والزمالك.. القنوات الناقلة لنهائي كأس مصر

تتجه أنظار عشاق وجماهير الكرة المصرية والعربية مساء اليوم إلى مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر على ملعب الأول بارك بالسعودية.

نهائي بطولة كأس مصر يقام لأول مرة بالخارج وتستضيفه السعودية على ملعبها الأول بارك.

يرغب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في مواصلة تحقيق البطولات وأضاف بطولة جديدة وهي كأس مصر من غريمه التقليدي الزمالك، بينما يطمح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الأبيض في تحقيق بطولة كأس مصر في بداية مشواره مع الزمالك ليكون عاملا قويا بعد توليه المهمة خلال الفترة الماضية.

توقيت مباراة القمة

موعد مباراة نهائي كأس مصر

تبدأ مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة السابعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وقطر التاسعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك:

تُبث مباراة القمة بين الأهلي والزمالك على قناة ON Time Sports 1 HD الرياضية المصرية الحاصلة على حقوق بث اللقاء، وSSC السعودية، و MBC مصر.