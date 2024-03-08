نجم الأهلي السابق يستعيد ذكرياته في مباراة القمة

أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أنه من الصعب أن يلعب عبدالله السعيد في مركز 6 مباراة كاملة، ومحمد عواد الأنسب لحراسة مرمى الزمالك.

وحول أبرز ذكرياته في لقاء القمة، قال عادل: "كانت مواجهة نهائي كأس مصر 4-3، والذي كان من أمتع مواجهات الفريقين، بعدما نجح الأهلي في حسم اللقاء، بعدما كان متأخرًا في أكثر من مرة، ومانويل جوزيه لم يقم بشحن اللاعبين أو بالضغط عليهم عصبيًا، هو دائمًا فقط كان يقوم بتحفيز اللاعبين أو يتحدث معهم بطريقة قوية لاستفزاز طاقاتهم داخل المستطيل الأخضر، وكان دائما يتعامل نفسيا بشكل جيد مع اللاعبين".

وتابع: "جوزيه كان مسيطرًا على اللاعبين، خصوصا أنهم كانوا نجومًا في تلك الفترة، وكان من الصعب أن يحكم هؤلاء العناصر سوى مدرب بشخصية مانويل جوزيه".