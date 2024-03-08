معلق سعودي: شعبية شيكابالا والسعيد في السعودية جارفة

أكد عبد الله الغامدي المعلق الرياضي السعودي، أن إقامة نهائي كأس مصر في الرياض، يعتبر شرف كبير لقيمة الزمالك والأهلي الكبيرة.

تابع الغامدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن هناك العديد من المفاجآت وحفل كبير قبل المباراة، وسيكون النهائي بمثابة عرس كروي كبير.



وحول شعبية الزمالك في السعودية، قال الغامدي أن النادي الأبيض يمتلك شعبية جارفة وخاصة الثنائي شيكابالا وعبد الله السعيد، كما أنه يتوقع تألق زيزو في المباراة.