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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

معلق سعودي: شعبية شيكابالا والسعيد في السعودية جارفة

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد عبد الله الغامدي المعلق الرياضي السعودي، أن إقامة نهائي كأس مصر في الرياض، يعتبر شرف كبير لقيمة الزمالك والأهلي الكبيرة.

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جوميز يستدعى شيكابالا قبل بداية مران الزمالك..تعرف على السبب

تابع الغامدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن هناك العديد من المفاجآت وحفل كبير قبل المباراة، وسيكون النهائي بمثابة عرس كروي كبير.


وحول شعبية الزمالك في السعودية، قال الغامدي أن النادي الأبيض يمتلك شعبية جارفة وخاصة الثنائي شيكابالا وعبد الله السعيد، كما أنه يتوقع تألق زيزو في المباراة.

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