باولو: خبرات السعيد وشيكابالا تقرب الزمالك للتتويج بكأس مصر

يرى حسام باولو، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة نهائي كأس مصر تحتاج اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة مثل عبد الله السعيد وشيكابالا.

تابع باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أنه يتوقع تألق عبد الله السعيد وقيادة وسط الزمالك، كما أن شيكابالا يتألق دائمًا أمام الأهلي، وخبرات الثنائي تؤهل الزمالك للتتويج بالبطولة.

أضاف باولو على أن الزمالك مستعد جيدًا للفوز، ويمتلك لاعبين مميزين في عدد من المراكز، خاصة في الوسط، كما أنه يتوقع تألق عمر جابر في المباراة.

ويحتضن ملعب الأول بارك، في مدينة الرياض بالسعودية نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك والأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.