سيد عبدالحفيظ: أخشى على الأهلي من ثنائي الزمالك

أعرب سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن قلقه من ثنائي الزمالك قبل المواجهة المرتقبة في نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي.

ويستضيف ملعب الأول بارك، في مدينة الرياض بالسعودية نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك والأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات تليفزيونية "أخشى على الأهلي من زيزو وأحمد فتوح"، مشيرًا: "عبدالله السعيد، مالوش بصمة مع الزمالك، لأنه انضم للفريق الأبيض منذ شهر فقط".

وأضاف "الأهلي يملك الأفضلية من الزمالك ويحتاج التوفيق للفوز، الأهلي يعيش حالة من الاستقرار أكثر من الزمالك ومباريات القمة لها أجواء خاصة".

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف «روقا» - محمد شحاتة - أحمد حمدي - سيد عبد الله «نيمار» - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى «زيزو» - محمود عبد الرازق «شيكابالا» - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك

حراسة المرمي: مصطفى شوبير – محمود الزنفلي – حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – محمد هاني – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح – علي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور – عمرو السولية – مروان عطية – أحمد نبيل كوكا – أكرم توفيق – كريم وليد – محمد مجدي أفشة – رضا سليم – كريم فؤاد – حسين الشحات.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – أنتوني موديست – محمود عبد المنعم كهربا – بيرسي تاو.