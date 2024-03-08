عصام مرعي: كولر مدرب ذكي.. وكهربا أفضل من موديست لقيادة هجوم الأهلي

علق عصام مرعي، نجم الزمالك السابق على تصريحات مارسيل كولر مدرب الأهلي بشأن تواجد محمود كهربا كماهجم ثالث في ترتيب مهاجمي الفريق الكروي الأول بالنادي.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة القادم الموافق 8 مارس 2024، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

وقال عصام مرعي في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية المحور: "كولر مدرب ذكي جدًا، وترك كهربا لاتخاذ قراره بشأن العودة والتواجد كعنصر أساسي مع الفريق".

وتابع: "أرى أن كولر وضع كهربا في اختبار بعد تصريحاته الأخيرة، وكهربا في حته تانية بعيدًا عن موديست، وكشخص زملكاوي أتمنى أن لا يبدأ كهربا أساسيًا أمام الزمالك، لأنه قادر على التسجيل في أي لحظة".

وأتم: "كولر مدرب جيد للغاية ويعرف كيفية السيطرة على غرفة خلع الملابس، وكهربا يتواجد في حساباته وبقوة في مباراة الزمالك القادمة بنهائي كأس مصر".