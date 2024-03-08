الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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مصطفى حسني يرد على منتقدي أغاني برامجه: الفن الهادف يبني الأوطان (فيديو)

الداعية مصطفى حسني
الداعية مصطفى حسني

قال الداعية مصطفى حسني، إنه يوجد خلاف بين العلماء حول مسألة الأغاني والمعازف، مضيفا أنه حسم الأمر بكلام العلماء في كتاب "إبطال دعوى الإجماع في تحريم مطلق السماع" للإمام الشوكاني، وفيه أقوال العلماء وخلافهم بحرمانية المعازف. 

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مصطفى حسني يروي رحلته من اندفاع الشباب إلى الهداية (فيديو)

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مصطفى حسني يحاور علي جمعة في الملتقى الصديقي عن العلاقات الإنسانية

وأكد خلال لقائه مع برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "أون إي"، الخميس، أن القائل إن المعازف حرام يتوجب عليه احترام الثلاثين عالم الذين أحلوا المعازف ما دام الكلام غير خادش للحياء ولا هدام للقيم، موضحًا أن من ضمن الأدوات التي تعيش في وجدان الناس هي الفن الهادف الذي يبني الأوطان والأسر.

وأوضح مصطفى حسني، أنه يجتهد في كل برامجه لتثبيت فكرته بالأغاني وشرحها من خلال التتر، مشيرا إلى أنه لجأ إلى المتخصصين والفنانين وأكرمونا في المعاملة. 

أغنية برنامج مصطفى حسني في رمضان

وكشف أن أغنية تتر برنامج "بصير.. رحلتك من الشتات إلى اليقين" المقرر عرضه في رمضان من غناء وألحان الفنان عبدالرحمن رشدي، مضيفا أنه فنان موهوب ومعروف في أوساط كثيرة وصوته مميز.

أعرب مصطفى حسني، عن اعتزازه برحلته التي بدأت من اندفاع الشباب إلى الهداية، وأوقات فيها جهل ورغبة غير متفقة مع قدر العلم الذي يملكه.

وقال مصطفى حسني: "ربنا أكرمني بمشايخ علمونا أن الصادق ربنا بيهديه، لكن لما الواحد مر بكده بقى يتفهم إن لما واحد من حبايبه يقرأ كتاب ويحب الكلام في الدين ثم يندفع بدون علم، وأنا مريت بالتجارب دي". 

وأوضح أنه مر في فترة بحياته كان الشيخ يغضب منه، بسبب انشغاله الشديد بالدعوة وعدم الانشغال بعدم العلم، موضحا: “اتعلمنا إن 80% طلب علم و20% دعوة، والإنسان اللي بيتكلم مع الناس في الدين يجد القبول، مش علشان هو كويس عشان الناس بتحب ربنا”.

وأكد أن احتفاء الناس بالداعية يصيب بشهوة حب الظهور والتأثير، وينشأ شعور لديه بمساعدة الناس بالاهتداء إلى الله فيكتفي بكتاب يقرأه أو شريط يسمعه.

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