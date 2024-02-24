مصطفى حسني يحاور علي جمعة في الملتقى الصديقي عن العلاقات الإنسانية

بدأ منذ قليل اليوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 الجلسة الإفتتاحية واللقاء الأول للموسم الثاني من الملتقى الصديقي بحضور فضيلة الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الجمهورية السابق ويحاوره الأستاذ الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

وجاء اللقاء تحت عنوان “ نسيج “ لمجتمع ذي نسيج متوازن ما بين مختلف العلاقات، وجاء ذلك في مسيرة المنتدى في طرحه للقضايا الدينية والإنسانية وتصحيح المفاهيم الخاطئة في الطريق إلى الله التي بدأها المنتدى منذ الموسم الأول.

الملتقى الصديقي الموسم الثاني

ويقام اللقاء الأن بمسجد فاضل بمدينة السادس من أكتوبر المشهور “ بجامع المفتي علي جمعة"، والمنتدى برعاية فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة وتحت إشراف الشيخ محمد عوض المنقوش والشيخ عبدالعزيز معروف.