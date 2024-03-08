حسام باولو: خبرات السعيد وشيكابالا تمنح الزمالك أفضلية في نهائي الكأس

قال حسام باولو، لاعب الزمالك السابق، أن مباراة نهائي كأس مصر تحتاج اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة مثل عبد الله السعيد وشيكابالا.



أشار باولو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أنه يتوقع تألق عبد الله السعيد وقيادة وسط الزمالك، كما أن شيكابالا يتألق دائمًا أمام الأهلي، وخبرات الثنائي تؤهل الزمالك للتتويج بالبطولة.

وشدد باولو على أن الزمالك مستعد جيدًا للفوز، ويمتلك لاعبين مميزين في عدد من المراكز، خاصة في الوسط، كما أنه يتوقع تألق عمر جابر في المباراة.