الجمعة 08 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

هاني برزي: مكافآت إضافية لتحفيز لاعبي الزمالك.. وهذة رسالتي للجماهير

بوابة الوفد الإلكترونية

قال هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مجلس الإدارة وعد بمكافآت إضافية للاعبي الزمالك بخلاف ما تنص عليه اللائحة من أجل تحفيزهم للتتويج بكأس مصر.

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وأشار برزي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر على قناة الزمالك، أن فريقه مستعد لمباراة القمة، ويتمنى العودة بكأس مصر للقاهرة.
وشدد برزي على أنه يتمنى أن تسود الروح الرياضية بين الجميع، موجهًا رسالة لجماهير الزمالك بتشجيع فريقهم فقط، ومساندة اللاعبين.
وحول التدعيمات الجديدة، قال برزي أن مجلس الإدارة كان يعلم ما عليه فعله فور انتخابه، ونجح في تغيير الصورة الذهنية للنادي، ودعم الفريق بالعديد من الصفقات القوية.

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