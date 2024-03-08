دراما رمضان 2024| أخطر أنوا ع السرطان يقلب أحداث مسلسل "دون سابق إنذار"

حكاية درامية جديدة تتناولها أحداث مسلسل "دون سابق إنذار" مع الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، عن أخطر أنواع سرطان الأطفال، الذي أصاب ابنهما دون تحذيرات وهو في عمر الزهور.

ظروف اجتماعية وحياتية مع السرطان في أحداث “دون سابق إنذار”

يستعرض المسلسل الظروف الاجتماعية والعائلية التي تحدث لأسرة طفل مصاب بسرطان الأطفال المعروف طبيًا "لوكيميا"، وكيف يؤثر مرضه على سير حياته الطبيعة وشكل حياة والديه والمسئوليات الجديدة عليهما.

يحول المرض حياة العائلة 180 درجة فبدلًا من البحث عن اهتمامات طفلهم في الدراسة وهواياته وألعابه ورياضته المفضلة، يأتي البحث بهرولة عن الأدوية والمستشفيات والعلاجات، مما يهدد فرحة حياتهم والاستقرار الذين يطمحون إليه مع نجلهم.

يتناول المسلسل جانب أسري مهم ومؤثر، ويسلط الضوء على كيفية التعامل الصحيح مع الطفل الذي يقف أمام السرطان بجسده الذي لم يلبث أن يرى متاع الحياة، ويحاول أن ينغمس فرحًا بها.

دون سابق إنذار واحد من أهم أنواع الدراما التي تأتي من قلب الأحداث خاصةً التي تلامس الحياة الأسرية والأطفال.

أبطال مسلسل دون سابق إنذار

يشارك مسلسل "دون سابق إنذار" أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، ومن تأليف ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة.