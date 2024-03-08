الجمعة 08 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

دراما رمضان 2024| أخطر أنوا ع السرطان يقلب أحداث مسلسل "دون سابق إنذار"

آسر ياسين وعائشة
آسر ياسين وعائشة بن أحمد

حكاية درامية جديدة تتناولها أحداث مسلسل "دون سابق إنذار" مع الفنان آسر ياسين والفنانة عائشة بن أحمد، عن أخطر أنواع سرطان الأطفال، الذي أصاب ابنهما دون تحذيرات وهو في عمر الزهور.

ظروف اجتماعية وحياتية مع السرطان في أحداث “دون سابق إنذار”

يستعرض المسلسل الظروف الاجتماعية والعائلية التي تحدث لأسرة طفل مصاب بسرطان الأطفال المعروف طبيًا "لوكيميا"، وكيف يؤثر مرضه على سير حياته الطبيعة وشكل حياة والديه والمسئوليات الجديدة عليهما.

 

يحول المرض حياة العائلة 180 درجة فبدلًا من البحث عن اهتمامات طفلهم في الدراسة وهواياته وألعابه ورياضته المفضلة، يأتي البحث بهرولة عن الأدوية والمستشفيات والعلاجات، مما يهدد فرحة حياتهم والاستقرار الذين يطمحون إليه مع نجلهم.

يتناول المسلسل جانب أسري مهم ومؤثر، ويسلط الضوء على كيفية التعامل الصحيح مع الطفل الذي يقف أمام السرطان بجسده الذي لم يلبث أن يرى متاع الحياة، ويحاول أن ينغمس فرحًا بها.

 

دون سابق إنذار واحد من أهم أنواع الدراما التي تأتي من قلب الأحداث خاصةً التي تلامس الحياة الأسرية والأطفال.

أبطال مسلسل دون سابق إنذار

يشارك مسلسل "دون سابق إنذار" أحمد خالد صالح، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، ومن تأليف  ألمى كفارنة وإخراج هانى خليفة.

مواد متعلقة

مي فاروق و DJs| الموسيقي فهد ورؤية جديدة لأغنيتي سواح و حيرت قلبي معاك

مي فاروق و DJs| تميم بتوزيعات عصرية لأقوى أغاني الزمن الجميل

مي فاروق و DJs| البوب والهيب هوب لأغاني وردة الجزائرية وعبد الحليم حافظ مع الموسيقي "نابلسي"

مي فاروق و DJs| ألوان موسيقية عصرية لـ أم كلثوم وعبد الحليم حافظ مع الموسيقي علي فتح الله

سهرات رمضانية في الأوبرا| نسمة عبد العزيز على المسرح المكشوف

عمرو دياب في ختام كاس مصر في السعودية.. غدًا

حقيقة صادمة لـ أحمد فهمي تقلب أحداث مسلسل "بين السطور"

إليسا| مشاهدات أغنية "أنا مش صوتك" في 24 ساعة
الجريدة الورقية