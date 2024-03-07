أحمد عادل: هناك لاعبين لا تتأثر بالضغوط في مواجهات القمة وصلاح يتعامل بشكل احترافي

أكد أحمد عادل نجم الأهلي السابق، أن هناك بعض اللاعبين تحول الضغوط إلى طاقة إيجابية داخل الملعب مثلما فعل محمود عبدالمنعم كهربا مؤخرًا عندما نجح في قيادة هجوم الفريق الأحمر بشكل جيد، ونجح في تسجيل عدة أهداف لفريقه، مشيرًا إلى أن هناك لاعبين لا تتأثر مطلقا بالجماهير.

وقال عادل في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "هناك لاعبين دائمًا لديهم شخصية مختلفة في المباريات مثل محمد بركات عندما كان لاعبا في الأهلي وهو دائم (المزاح والتهريج) مع زملائه، لكن لاعبين آخرين يكونوا في حالة تركيز وبعضهم يقرأ القرآن".

وأضاف: "محمد صلاح بالفعل يتعامل بشكل احترافي مع اتحاد الكرة ومنتخب مصر، وحسام حسن في حاجة لوجوده مع المنتخب، وأيضا صلاح دائما في خدمة منتخب مصر، ولابد من وجود متحدث رسمي لاتحاد الكرة ومنتخب مصر لتوضيح المواقف بالكامل، خصوصا في ظل التضارب الذي حدث منذ أمم أفريقيا".