جنرال أمريكي سابق: إدارة بايدن وجدت نفسها خاسرة بسبب حرب غزة (فيديو)

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق هينو كلينك، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وجدت نفسها في موقف خاسر على كل الأصعدة، لذلك تضغط على إسرائيل بسبب حرب غزة.

وأضاف خلال لقاء مع برنامج "عين على أمريكا"، الذي يعرض على قناة "القاهرة الإخبارية": "إدارة بايدن تنتقد حكومة نتنياهو بشكل متزايد بسبب العمليات في غزة، سواء كان ذلك علنا أو تسريبا، ويجري النظر إليه في بعض الدوائر على أنه تراجع جزئي او تخلي جزئي عن حليف رئيسي في المنطقة".

وأوضح أنه من ناحية أخرى، تتعرض إدارة بايدن إلى ضغوط من اليساريين منذ الثامن من أكتوبر، فهناك أسباب دولية ومحلية للضغط الأمريكي على حكومة نتنياهو.

مفاوضات لوقف الحرب في غزة

وتستضيف القاهرة جولة جديدة من المفاوضات المتعثرة لوقف الحرب الصهيونية فى غزة الأحد المقبل، فيما غادر وفد حركة حماس القاهرة للتشاور مع القيادة مع استمرار المفاوضات وجهود وقف العدوان وعودة النازحين والتى ستشهد مشاركة على مستوى القيادات الأمنية للتوصل إلى هدنة قبيل شهر رمضان المبارك.

انتهت الجولة الأخيرة، دون التوصل لاتفاق وذلك برفض الاحتلال طلب حماس وقف إطلاق النار الدائم وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وعودة النازحين دون شروط. وقالت مصادر فى حركة المقاومة «هناك خطين لا تراجع عنهما للوصول إلى أى اتفاق، الأول إقرار مبدأ وقف إطلاق النار الشامل والدائم، والثانى عودة مهجرى الشمال إلى مناطقهم».