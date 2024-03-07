لذيذة وسهلة.. طريقة عمل سويسرول البرتقال

لا يخلو البرتقال من أغلب المنازل المصرية في هذا الوقت، فهو فاكهة الموسم التي لا يستغنى عنها أحد، ولذلك نقدم لك وصفة لإستغلاله وصنع سويسرول بالبرتقال اللذيذ.





سويسرول برتقال

طريقة عمل سويسرول البرتقال

المقادير

كريمة البرتقال :

البيض : 3 حبات

صفار البيض : 2 حبة

نشاء الذرة : ملعقة كبيرة

سكر : نصف كوب

عصير البرتقال : 2 حبة

عصير الليمون : 3 ملاعق كبيرة

قشرة البرتقال : شرائح

الزبدة : نصف كوب (مكعبات)

- مقادير شرائح البرتقال المعسلة :

البرتقال : 1 حبة (مقطع إلى شرائح رقيقة)

سكر : كوب

الماء : 3 اكواب

- خليط كيك السويسرول :

البيض : 4 حبات

السكر الناعم : نصف كوب



دقيق : نصف كوب (أبيض)

لوز : نصف كوب (مطحون)

خلاصة اللوز : ملعقة صغيرة (اختياري)

بيكنج بودر : ملعقة صغيرة (أو خميرة الحلويات)

ملح : رشّة

قشرة البرتقال : 1 حبة (مبشورة)

طريقة التحضير

لتحضير كريمة البرتقال:

في وعاء يخفق البيض وصفار البيض والنشا والسكر ثم يضاف عصير البرتقال وعصير الليمون والقشر ويوضع الخليط في قدر على نار هادئة مع التحريك باستمرار من ثمان إلى عشر دقائق حتى يثقل قوامه ثم تضاف له ملعقة من ماء زهر البرتقال إن وجد ثم الزبدة وتترك الكريمة في الثلاجة حتى تبرد تماما.





لتحضير شرائح البرتقال المعسلة:

ضعي الماء والسكر في قدر فوق النار وحركيه حتى يذوب السكر ويبدأ في الغليان ثم أضيفي شرائح البرتقال واتركيها على نار هادئة لمدة أربعين دقيقة حتى تصبح قشرتها شفافة قليلا وتتبخر معظم كمية الماء تم تزال شرائح البرتقال وتترك لتبرد مع الاحتفاظ بالماء المتبقي في القدر.





لتحضير كيك السويسرول:

يسخن الفرن على درجة حرارة 180، ويدهن قالب كيك مستطيل بالزبدة ثم يفرش بورق الزبدة ويترك جانبا.



ينخل الدقيق في وعاء ويضاف له اللوز المطحون والبكينغ باودر والملح وبرش البرتقال ويقلب جيداً.

في وعاء يخفق البيض مع السكر حتى يصبح لونه فاتح، ثم تضاف خلاصة اللوز وخليط الدقيق تدريجيا مع الخلط بملعقة خشبية حتى تتمازج كل المكونات ثم يفرغ خليط الكيك في القالب ويدخل إلى الفرن ويخبز لمدة عشر دقائق حتى يصبح لونه ذهبياً.

توضع ورقة زبدة كبيرة وتقلب عليها الكيك من أجل إزالة ورقة الزبدة العالقة بها ثم تلف الكيكة بمساعدة ورقة الزبدة وتترك لتبرد جيداً.

تبسط الكيك وتسقى بالقليل من عصير البرتقال الطازج ثم تدهن بكريمة البرتقال وتلف من جديد بمساعدة ورقة الزبدة وتزين بشرائح البرتقال المعسلة وتترك في الثلاجة إلى حين التقديم.