منتخب تنس الطاولة يتأهل لمواجهة نيجيريا في نهائي الفرق بدورة الألعاب الأفريقية

تأهل منتخب رجال تنس الطاولة إلى نهائي منافسات الفرق في دورة الألعاب الأفريقية التي تستضيفها مدينة أكرا الغانية خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري .

ونجح منتخب مصر لتنس الطاولة في التأهل إلى النهائي بعد الفوز على نظيره الجزائري

بنتيجة 3 / 0 في الدور نصف النهائي.

ومن المنتظر أن يلاقي منتحب رجال تنس الطاولة نظيره النيجيري غدا الجمعة في المباراة النهائية، بعد فوز الأخير على تونس بنتيجة 3 / 1.

وكان منتخب مصر لتنس الطاولة سيدات تأهل إلى النهائي أيضا بعد تحقيق الفوز على نظيره منتخب تونس بنتيجة 3/0 في الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للسيدات مع نظيره منتخب نيجيريا في الدور النهائي من البطولة غدًا الجمعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وكان قد تأهل منتخب السيدات إلى نصف النهائي بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/0 في ربع النهائي.

وحققت مصر 4 ميداليات متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية بغانا حتى الآن في تنس الطاولة، حيث حققت هنا جودة ذهبية بجانب فضية لدينا مشرف، وحقق عمر عصر ذهبية، بجانب محمد البيلي ميدالية برونزية.