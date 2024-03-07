الداخلية تكشف تفاصيل فيديو السكر.. تفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله عدد من الأشخاص يشحنون كميات من السكر داخل سيارة ملاكي بأحد المخازن بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد المخزن المشار إليه، وباستهدافه تم ضبط (تاجر، وشقيقه) وأقرا بشرائهما كمية من السكر من أحد المصانع لكونهما تجار جملة، كما أفادا بأن قائد السيارة المشار إليها اشترى كمية من السكر لتعبئته بعبوات مساعدات عينية، وقدم أحدهما فواتير الشراء والبيع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة أخرى قامت جهات التحقيق المختصة، بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط واقعة تعدي الفنانة غادة عادل على سيدة بالسب والقذف والتهديد، بعد فشل محاولات الصلح بينهما، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وتقدمت سيدة بمحضر في قسم شرطة أكتوبر، تتهم فيه الممثلة غادة عادل بالتعدي عليها بالسب والقذف وتهديدها، وتم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة اليوم للتحقيق فيه.

وكشفت التحقيقات أن المبلغة تمتلك فيلا ملاصقة لفيلا غادة عادل والتي قامت ببناء سور في المسافة الفاصلة بينهما بالمخالفة للقانون ،ما دفع المبلغة إلى تقديم شكوى إلى المسئولين بجهاز 6 أكتوبر، ليصدر قرارا بإزالة السور المخالف وسيتم تحديد موعد لتنفيذ قرار الإزالة.