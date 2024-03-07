ليفربول يهزم سبارتا براج التشيكي بخماسية في الدوري الأوروبي

فاز ليفربول على سبارتا براج التشيكي بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "ستاديون ليتنا"، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

سجل ماك إليستر، داروين نونيز هدفين، لويس دياز، وسوبوسلاي أهداف ليفربول في الدقائق 6، 25، 45، 53، و94.

وسجل هدف أصحاب الأرض الوحيد اللاعب كونور برادلي هدف في مرماه بالدقيقة 46.

وشارك محمد صلاح في الدقيقة 74 من عمر المباراة بعد العودة من الإصابة التي كان قد تعرض لها الشهر الماضي مع الريدز.

ويبحث ليفربول عن الحصول على اللقب القاري الموسم الحالي لتعويض إخفاقات العام الماضي محليًا وقاريًا واستمرارًا للنسخة الممتازة للموسم الحالي سواء في البريميرليج أو البطولات المحلية الأخرى.

ويتصدر ليفربول الدوري الانجليزي برصيد 63 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.