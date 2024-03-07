مؤتمر طب جامعة الأقصر الدولي يناقش تحديات ومستقبل التعليم الطبي للخريجين

شهد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الطبي الدولي بكلية الطب، في نسخته الثانية.

وتضمنت فعاليات اليوم الختامي للمؤتمر جلستين، تناولت الجلسة الأولى، عدة محاور، شملت: تحديات ومستقبل التعليم الطبي للخريجين، للدكتورة سمية حسني، والمحور الثاني: تحقيق الاستفاده القصوي من برنامج التعليم الطبي، ناقشه الدكتور أحمد مخلوف، والمحور الثالث: استراتيجات ومقارنات التعليم الطبي، وناقشه الدكتور مصطفى عبد الخالق.

أما الجلسة الثانية، فتضمنت محاور: تجربة جامعة بنها في نظام "٥+٢" للدراسة وناقشه الدكتور تامر محمود، والمحور الثاني: ماهو المطلوب لبحث علمي يخص خرجي كليات الطب، وناقشه الدكتور ياسر الوزير، اما المحور الثالث فقد ناقش: معايير جديده في التعليم الطبي المستمر.

وأكد الدكتور حمدي حسين، رئيس الجامعة أن هذا المؤتمر هو بمثابة فرصة اجتمع فيها علماء بارزين في الطب؛ لمناقشة التغييرات التي تؤثر على إعداد أطباء المستقبل، مشيرًا إلى أن المؤتمر استهدف العاملين في المجال الصحي والتعليم الطبي؛ لتتاح أمامهم فرصة نشر نتائج الأبحاث؛ لتبادل الخبرات، موجهًا شكره لكل المساهمين في إنجاح فعاليات المؤتمر.

وأوضح رئيس الجامعة أن جامعة الأقصر تسعى لعقد هذا المؤتمر الدولي السنوي بصفة مستمر؛ لتعم الفائدة على جموع الأطباء، بما يثري البحث العلمي من خلال النتائج والتوصيات.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم السادة وكلاء الكلية، كما تم تكريم أعضاء اللجنة المنظمة للمؤتمر، والتي ضمت كل من: الأستاذ الدكتور محمد عبد الله عباس، والأستاذ الدكتور محمد عطيتو، والأستاذ الدكتور ابو النجا الحجاجي، والدكتورة منى جودة، والدكتور محمود مبارك، والدكتور حاتم اليمني، والدكتورة دينا بدوي.