السجن المشدد 7 سنوات لـ 3 عاطلين بتهمة السرقة بالإكراه فى الإسكندرية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي معاقبة حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث كل من "ح.س.ح" و" ش.ع.غ" و" ر.ع.ص"، بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة السرقة بالإكراه، كما ألزمتهما بالمصاريف الجنائية.



تعود أحداث القضية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

وبعد التحريات والتحقيقات، تبين قيام كل من " ح.س.ح" و" ش.ع.غ" و" ر.ع.ص" عاطلين ، أنه حال عمل المجني عليه " م.ا.س" سائق توكتوك ، بالتوكتوك خاصته استوقفه المتهمين بالطريق العام ، وطلبوا منه توصليهم لأحد الأماكن فوافق وانتقل معهم الي حيث أحدي الطرق النائية وبالوصول فؤجي بهم مشهورين بوجهه أسلحة بيضاء، وتهديده بالقتل قاصدين سرقة التوكتوك خاصته، فتركه وفر هاربا، وتمكنوا من سرقته ومنقولاته الشخصية ، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .