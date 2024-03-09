5 كراسي أسنان جديدة تضاف للخدمة الطبية بالقليوبية

في إطار تطوير منظومة طب الأسنان بمحافظة القليوبية، وتحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،و الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تم اضافة وتركيب وحدة أسنان حديثة بكافة مشتملاتها بعيادة الأسنان بوحدة طب الاسرة بأجهور الصغرى بالجهود الذاتية لأهالي القرية.

وذلك تحت اشراف الدكتور أحمد شعراوي مدير عام طب الأسنان بمحافظة القليوبية، كما يعد هذا العمل اضافة جديدة لتقديم خدمات طب الأسنان المختلفة بأحدث التقنيات الفنية وتلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك بالتنسيق مع دكتور ياسر حامد مدير إدارة القناطر الخيرية الصحية، والدكتورة رحاب عبد الله رئيس قسم الأسنان بالقناطر الخيرية.

كما أطلقت مديرية الصحة بالقليوبية حملة جديدة تحت عنوان “عيش رمضان بصحة”، وذلك مع اقتراب استقبال الشهر الكريم، حيث يستعد المسلمين في جميع أنحاء العالم للصيام، وتستهدف الحملة تقديم نصائح استعدادا لرمضانوهم:-