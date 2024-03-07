تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على طبيب بمستشفى المطرية

قضت محكمة جنح المطرية بتأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على طبيب في مستشفى المطرية التعليمي إلى جلسة 21 مارس.

وأحالت جهات التحقيق المتهم بالاعتداء على طبيب الاستقبال بمستشفى المطرية التعليمي، للمحاكمة الجنائية، بتهمة استعراض القوة والاعتداء على موظف أثناء تأدية عمله، وإحداث إصابات للطبيب.

تعود الواقعة إلى عندما قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بضبط أحد الأشخاص يعمل مديرًا لأحد فروع بنك شهير، ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة؛ لاتهامه بالاعتداء بالضرب على طبيب بقسم الاستقبال بأحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين أن المتهم أحدث إصابات بالغة بطبيب؛ لحدوث مشادة كلامية بين زوجة المشكو في حقه والطبيب المذكور؛ لرفضه دخولها لزيارة والدتها المحجوزة بالمستشفى عقب انتهاء مواعيد الزيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.